Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: Brown-Forman B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Brown-Forman B veröffentlicht am 04.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 USD erwirtschaftet worden.
12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden USD gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,94 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD aus. Im Vorjahr waren 1,84 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 3,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brown-Forman Corp. (B)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Brown-Forman B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.11.25
|S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brown-Forman B von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.11.25
|S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brown-Forman B von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Brown-Forman B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.11.25
|S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brown-Forman B von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
07.11.25
|S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brown-Forman B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)