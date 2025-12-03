Ausblick: Brown-Forman B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Brown-Forman B veröffentlicht am 04.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden USD gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,94 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD aus. Im Vorjahr waren 1,84 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 3,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at