Ausblick: BRP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BRP wird am 04.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,26 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 1160,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 CAD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,08 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,53 CAD, gegenüber -2,890 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 8,22 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,83 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
