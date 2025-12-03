XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

BRP Aktie

BRP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WZCD / ISIN: CA05577W2004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 07:01:06

Ausblick: BRP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BRP wird am 04.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,26 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 1160,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 CAD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,08 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,53 CAD, gegenüber -2,890 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 8,22 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,83 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BRP Inc Subord.Voting When Issuedmehr Nachrichten

Analysen zu BRP Inc Subord.Voting When Issuedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BRP Inc Subord.Voting When Issued 59,50 0,00% BRP Inc Subord.Voting When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:12 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen