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WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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Erwartungen der Analysten 28.04.2026 08:29:07

Ausblick: BYD gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: BYD gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BYD gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

BYD präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,500 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,11 HKD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 145,23 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 182,15 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 38 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,56 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,88 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 935,47 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 861,13 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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