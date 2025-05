Ausblick: C3ai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bei C3.ai steht am Mittwoch die Bilanzveröffentlichung an.

C3ai präsentiert in der am 28.05.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2025 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,201 USD. Dies würde einen Gewinn von 65,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem C3ai -0,590 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 107,8 Millionen USD aus - eine Steigerung von 24,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte C3ai einen Umsatz von 86,6 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,444 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,340 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 388,1 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 310,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at