Ausblick: Cabot zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cabot wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD. Das entspräche einer Verringerung von 30,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,43 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cabot in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 960,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,26 USD im Vergleich zu 6,72 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,77 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,99 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at