Ausblick: Cadeler A-S (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cadeler A-S (spons ADRs) stellt am 20.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,790 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Cadeler A-S (spons ADRs) nach den Prognosen von 8 Analysten 177,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 100,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,20 USD, gegenüber 0,820 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 703,7 Millionen USD im Vergleich zu 269,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at