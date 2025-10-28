Ausblick: Canadian Pacific Kansas City präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Pacific Kansas City wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,11 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,900 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,67 Milliarden CAD gegenüber 3,55 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,69 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,98 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,22 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,55 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at