Canadian Solar Aktie

WKN DE: A0LCUY / ISIN: CA1366351098

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Canadian Solar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canadian Solar stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,528 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,36 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,351 USD, gegenüber 0,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 5,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

