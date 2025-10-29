Erste Schätzungen: Canadian Solar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Solar wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,528 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Canadian Solar mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,56 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,338 USD im Vergleich zu 0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 5,80 Milliarden USD, gegenüber 5,99 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at