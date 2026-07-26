Ausblick: Canon legt Quartalsergebnis vor

Canon veröffentlicht am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 81,53 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canon noch ein Gewinn pro Aktie von 91,84 JPY in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.140,17 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.183,67 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 362,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 367,25 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 4.765,06 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 4.623,07 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at