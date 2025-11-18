Cantargia AB Aktie

WKN DE: A2JAZX / ISIN: SE0006371126

<
18.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cantargia AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cantargia AB lädt am 19.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,170 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,230 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Cantargia AB soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen SEK erzielt hatte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,890 SEK, gegenüber -0,880 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 119,4 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen SEK generiert worden waren.

