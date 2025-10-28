Capcom Aktie
Ausblick: Capcom präsentiert Quartalsergebnisse
Capcom wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass Capcom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,14 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 42,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 38,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,81 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 128,25 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 115,85 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 187,84 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 169,60 Milliarden JPY waren.
