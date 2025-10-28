Ausblick: Capitol Federal Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capitol Federal Financial lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,140 USD. Dies würde einem Zuwachs von 55,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Capitol Federal Financial 0,090 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Capitol Federal Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 53,2 Millionen USD im Vergleich zu 101,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,520 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,290 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 200,2 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 395,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at