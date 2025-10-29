NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Capitol Federal Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 152,207 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 957,38 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Papiers am 28.10.2025 auf 6,29 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,26 Prozent verringert.

Capitol Federal Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 837,04 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at