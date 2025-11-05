Capitol Federal Financial Aktie

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Capitol Federal Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 251,564 Capitol Federal Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 6,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 759,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,40 Prozent verringert.

Capitol Federal Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 818,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

