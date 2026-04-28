Ausblick: Carpenter Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Carpenter Technology veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 2,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Carpenter Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 797,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 727,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,42 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at