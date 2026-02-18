Ausblick: Casella Waste Systems legt Quartalsergebnis vor

Casella Waste Systems stellt am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,247 USD aus. Im letzten Jahr hatte Casella Waste Systems einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 427,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Casella Waste Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 471,0 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,84 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,56 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at