Erste Schätzungen: Caseys General Stores präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Caseys General Stores wird voraussichtlich am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,18 USD je Aktie gegenüber 4,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,51 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 14,64 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,38 Milliarden USD, gegenüber 15,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Asiens Börsen am Montag in Grün -- Feiertag in Japan
In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
