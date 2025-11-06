Ausblick: Catella (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Catella (B) wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,470 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,270 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Catella (B) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 368,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 387,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,45 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,340 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at