Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kennzahlen im Fokus 28.10.2025 13:11:00

Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Caterpillar öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Caterpillar wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,53 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Caterpillar noch 5,06 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,14 Prozent auf 16,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 22,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 64,76 Milliarden USD, gegenüber 64,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Caterpillar-Aktie verliert leicht - schwache Nachfrage und Zollschock belasten

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Caterpillar Inc.mehr Analysen

31.10.23 Caterpillar Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 452,00 0,67% Caterpillar Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Während der heimische Aktienmarkt moderate Verluste einsteckt, kommt das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen