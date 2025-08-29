Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Hohe Zollkosten erwartet
|
29.08.2025 07:17:38
Caterpillar-Aktie verliert: Kosten für Trump-Zölle dürften für Caterpillar noch weiter in die Milliarden gehen
Bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang August hatte Caterpillar noch eine Spanne von 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar genannt. Seitdem habe es zusätzliche Zölle und einige Klarstellungen gegeben, erklärte das Unternehmen. Allein im laufenden Quartal erwartet Caterpillar nun Zollkosten von 500 bis 600 Millionen Dollar. Vorher war das Management noch von 400 bis 500 Millionen Dollar ausgegangen.
Firmenchef Joe Creed hatte Anfang August verkündet, dass Caterpillar die negativen Auswirkungen der Zölle durch verschiedene Maßnahmen minimieren wolle. Details zu konkreten Schritten nannte er zunächst nicht.
Im nachbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE verlor die Caterpillar-Aktie 2,74 Prozent auf 423,00 US-Dollar.
/so/DP/zb
IRVING (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|371,00
|0,00%