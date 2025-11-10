Ausblick: CCL Industries B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CCL Industries B wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,16 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,08 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,92 Milliarden CAD gegenüber 1,85 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,67 CAD im Vergleich zu 4,73 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 7,61 Milliarden CAD, gegenüber 7,25 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

