Erste Schätzungen: CCL Industries B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CCL Industries B wird voraussichtlich am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen, dass CCL Industries B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,92 Milliarden CAD – ein Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CCL Industries B 1,85 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,66 CAD, gegenüber 4,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 7,61 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,25 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at