Ausblick: CD Projekt RED legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CD Projekt RED stellt am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass CD Projekt RED für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,715 PLN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 PLN je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 290,6 Millionen PLN – das würde einem Zuwachs von 27,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 227,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,53 PLN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,70 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 948,6 Millionen PLN, gegenüber 985,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at