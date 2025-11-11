Erste Schätzungen: CD Projekt RED legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CD Projekt RED wird voraussichtlich am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,715 PLN. Dies würde einer Verringerung von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CD Projekt RED 0,780 PLN je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 27,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 290,6 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,6 Millionen PLN umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,56 PLN, während im vorherigen Jahr noch 4,70 PLN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 962,0 Millionen PLN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 985,0 Millionen PLN waren.

Redaktion finanzen.at