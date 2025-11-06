Cellnex Telecom Aktie
Ausblick: Cellnex Telecom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cellnex Telecom lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cellnex Telecom die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,084 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,16 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,36 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,034 USD, gegenüber -0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 4,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,71 Milliarden USD generiert wurden.
