Ausblick: Central Garden Pet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Central Garden Pet wird am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,195 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,06 Prozent auf 655,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 669,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,11 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

