Ausblick: Century Aluminum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Century Aluminum lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Century Aluminum die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,823 USD aus. Im letzten Jahr hatte Century Aluminum einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 16,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 628,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 539,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 3,27 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,53 Milliarden USD im Vergleich zu 2,22 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at