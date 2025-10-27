Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Langfristige Investition
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Century Aluminum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Aktie betrug an diesem Tag 7,37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,569 Century Aluminum-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (30,79 USD), wäre die Investition nun 417,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 317,77 Prozent angezogen.
Century Aluminum wurde am Markt mit 2,88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
