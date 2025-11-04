Ausblick: Certara präsentiert Quartalsergebnisse

Certara wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,108 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 104,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,432 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 421,7 Millionen USD, gegenüber 385,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at