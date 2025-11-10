Ausblick: Chemtrade Logistics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chemtrade Logistics wird am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,380 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chemtrade Logistics 0,510 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 492,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 CAD im Vergleich zu 1,07 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,92 Milliarden CAD, gegenüber 1,79 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

