Erste Schätzungen: Chemtrade Logistics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chemtrade Logistics veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,380 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 CAD erwirtschaftet worden.

Chemtrade Logistics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 492,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,07 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,92 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at