Ausblick: Cheniere Energy legt Quartalsergebnis vor

Cheniere Energy stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten schätzen, dass Cheniere Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,93 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,56 Milliarden USD – ein Plus von 20,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cheniere Energy 3,78 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,43 USD im Vergleich zu 14,20 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 20,09 Milliarden USD, gegenüber 15,78 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at