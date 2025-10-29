Ausblick: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China Construction Bank wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,941 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 25,10 Milliarden USD aus – eine Minderung von 49,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte China Construction Bank einen Umsatz von 49,26 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,65 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 103,79 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 196,69 Milliarden USD waren.

