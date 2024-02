Ausblick: Cincinnati Financial legt Quartalsergebnis vor

Cincinnati Financial öffnet am 06.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,95 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,02 Milliarden USD gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,70 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 7,81 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at