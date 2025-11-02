Cipher Mining Aktie
WKN DE: A3CYXH / ISIN: US17253J1060
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cipher Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cipher Mining stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,041 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,260 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cipher Mining in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 222,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 77,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 24,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,306 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,140 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 265,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 151,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cipher Mining Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Cipher Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Cipher Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Cipher Mining präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Cipher Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)