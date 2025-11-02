Ausblick: Cipher Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cipher Mining stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,041 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,260 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cipher Mining in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 222,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 77,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 24,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,306 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,140 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 265,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 151,3 Millionen USD im Vorjahr.

