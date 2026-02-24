Ausblick: Cipher Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cipher Mining wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,098 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 86,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 103,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,335 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 249,5 Millionen USD, gegenüber 151,3 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at