Ausblick: CJ korea express legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CJ korea express wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4319,12 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CJ korea express noch ein Gewinn pro Aktie von 4537,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3.252,65 Milliarden KRW gegenüber 3.160,34 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10750,61 KRW im Vergleich zu 12088,00 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 12.363,70 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 12.116,76 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at