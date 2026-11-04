Clarus Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DWAE / ISIN: US18270P1093
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clarus legt Quartalsergebnis vor
Clarus wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 66,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,303 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,210 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 250,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 252,0 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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