WKN DE: A2PWWQ / ISIN: US18452B2097

24.11.2025 07:01:06

Ausblick: CleanSpark gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CleanSpark wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,265 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CleanSpark noch -0,270 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll CleanSpark im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 233,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 161,86 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD, gegenüber -0,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 775,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 379,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

