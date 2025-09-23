Bitcoin - Japanischer Yen

16 692 504,14
 JPY
42 326,89
0,25 %
JPY - BTC
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Frisches Kapital 23.09.2025 15:41:00

Kreditdeal mit Coinbase gibt CleanSpark-Aktie Rückenwind

Kreditdeal mit Coinbase gibt CleanSpark-Aktie Rückenwind

Der Marktführer im Bitcoin-Mining CleanSpark hat sich frisches Geld für seine Geschäftsaktivitäten besorgt. Anleger feiern die Nachricht.

• CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase um 100 Millionen US-Dollar
• Kapital soll in Energieausbau, Mining-Skalierung und Hochleistungsrechner fließen
• Aktie mit 49 Prozent Gewinn seit Jahresstart

Wie der Bitcoin-Miner am Montag bekannt gab, hat CleanSpark seine Kreditlinie bei Coinbase um weitere 100 Millionen US-Dollar erweitert. Besichert ist dieser Kredit durch Bitcoin. Das wird am Markt überaus positiv aufgenommen, die CleanSpark-Aktie zieht an der NASDAQ zeitweise um 4,95 Prozent auf 14,42 US-Dollar an. Seit Jahresstart haben CleanSpark-Anleger bereits ein Plus von über 49 Prozent in ihren Depots.

Wachstumsfantasie kommt auf

Das Geld soll Unternehmensangaben zufolge für strategische Investitionen eingesetzt werden - darunter die Erweiterung des Energieportfolios von CleanSpark, die Skalierung des Bitcoin-Mining-Betriebs und Investitionen in Hochleistungsrechner. "Wir sind stolz darauf, unsere Beziehung zu Coinbase Prime auszubauen, während wir unser Portfolio kontinuierlich um Megawatt erweitern und Schritte in Richtung alternativer Anwendungsfälle für einige unserer Rechenzentren unternehmen", wird Matt Schultz, Chief Executive Officer und Chairman von CleanSpark, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

"Wir sehen enorme Chancen, das Mining-Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig unsere Anlagen, insbesondere in der Nähe von Großstädten und in unserer unmittelbaren Pipeline, durch die potenzielle Entwicklung von Hochleistungsrechner-Campi zu optimieren", so der Top-Manager weiter.

Nicht verwässernde Finanzierungen

Bereits in der Vergangenheit hatte CleanSpark bei seiner Kapitalstrategie auf Maßnahmen gesetzt, die den Aktienkurs nicht verwässern und daher auf die Ausgabe zusätzlicher Aktien verzichtet, so sieht auch Gary A. Vecchiarelli, Chief Financial Officer und Präsident von CleanSpark, "die Erzielung eines wertsteigernden Wachstums durch nicht verwässernde Finanzierung" als "den Kern der Kapitalstrategie von CleanSpark".

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen -- US-Börsen uneins -- Börsen in China letztlich tiefer - Tokio im Feiertag
Der heimische Leitindex legt am Dienstag zu, während auch der deutsche Markt Gewinne einfährt. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Derweil verbuchten die Indizes in China Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen