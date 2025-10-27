Colony Credit Real Estate Aktie

Colony Credit Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS7G / ISIN: US10949T1097

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Colony Credit Real Estate legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Colony Credit Real Estate äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,175 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 84,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 88,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,678 USD, gegenüber -1,050 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 330,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 360,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

