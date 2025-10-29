Ausblick: Columbia Banking System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Columbia Banking System wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,689 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Columbia Banking System 0,700 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 25,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 768,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 574,6 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,83 USD je Aktie, gegenüber 2,55 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 2,29 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at