NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Columbia Banking System-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 28.10.2024 wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Columbia Banking System-Papier an diesem Tag bei 28,77 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,758 Columbia Banking System-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 893,29 USD, da sich der Wert einer Columbia Banking System-Aktie am 27.10.2025 auf 25,70 USD belief. Damit wäre die Investition um 10,67 Prozent gesunken.

Columbia Banking System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at