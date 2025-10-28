Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Frühe Investition
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 28.10.2024 wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Columbia Banking System-Papier an diesem Tag bei 28,77 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,758 Columbia Banking System-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 893,29 USD, da sich der Wert einer Columbia Banking System-Aktie am 27.10.2025 auf 25,70 USD belief. Damit wäre die Investition um 10,67 Prozent gesunken.
Columbia Banking System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Columbia Banking System Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Banking System Inc.
|26,02
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.