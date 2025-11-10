Ausblick: Consolidated Water stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Consolidated Water stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,245 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Consolidated Water in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 32,9 Millionen USD im Vergleich zu 33,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,77 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 134,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 134,0 Millionen USD waren.

