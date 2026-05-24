Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Container Corporation of India Aktie

Container Corporation of India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JPTW / ISIN: INE111A01025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.05.2026 07:01:06

Ausblick: Container gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Container wird am 25.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 INR gegenüber 3,93 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Container im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 23,51 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,48 INR aus, während im Fiskalvorjahr 16,96 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 92,51 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 88,87 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Container Corporation of India Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten