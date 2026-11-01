Container Corporation of India Aktie

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WKN DE: A2JPTW / ISIN: INE111A01025

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Container präsentiert Quartalsergebnisse

Container gibt am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,63 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Container nach den Prognosen von 9 Analysten 23,84 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,55 Milliarden INR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,84 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,36 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 99,27 Milliarden INR, gegenüber 90,79 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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