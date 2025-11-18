Ausblick: Copa A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Copa A wird am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,02 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Copa A noch 3,50 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,16 Prozent auf 915,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 854,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,42 USD im Vergleich zu 14,77 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,61 Milliarden USD, gegenüber 3,45 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at