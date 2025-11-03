Ausblick: Corcept Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corcept Therapeutics gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,134 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Corcept Therapeutics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 218,5 Millionen USD – ein Plus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corcept Therapeutics 182,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,997 USD, gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 852,6 Millionen USD im Vergleich zu 675,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at