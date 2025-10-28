NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Corcept Therapeutics-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Corcept Therapeutics-Anteile bei 17,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 5,838 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 72,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 423,58 USD wert. Damit wäre die Investition 323,58 Prozent mehr wert.

Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 7,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at